VIDEO / Poslušajte pobjednički govor Sinnera nakon finala Wimbledona: ‘Moja mama je nekoliko puta morala napustiti ložu’

Podijeli :

Jannik Sinner održao je pobjednički govor na centralnom terenu All England Cluba nakon pobjede u finalu Wimbledona protiv Alexandera Zvereva.

Talijan Jannik Sinner pobjednik je Wimbledona, trećeg teniskog Grand Slam turnira sezone, nakon što je u finalu nakon skoro četiri sata igre pobijedio Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4.

Sinner je tako obranio naslov pobjednik u All England Clubu postavši deseti tenisač u Open Eri kojem je to uspjelo.

Prije njega wimbledonsku titulu su obranili Rod Laver, John Newcombe, Bjorn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Đoković i Carlos Alcaraz. Rekorderi su Borg i Federer sa po pet uzastopnih titula u Wimbledonu.

Za 24-godišnjeg Talijana ovo je ukupno i peti Grand Slam naslov. Ima i dva Australain Opena, te jedan US Open.

Na početku svog pobjedničkog govora, Sinner je prvo čestitao svom protivniku:

“Saša, želim krenuti od tebe i tvog tima. Ostvario si jedan od svojih najvećih ciljeva osvajanjem Grand Slam naslova u Parizu. Danas si bio jako blizu i siguran sam da ćeš osvojiti i ovaj turnir ako nastaviš igrati na ovakvoj razini. Znam da ti je jedan od ciljeva i postati prvi tenisač svijeta. Vrlo si blizu, tako da sada moram biti posebno oprezan”, poručio je.

Sinner se našalio da njegova majka zbog velike nervoze nije mogla izdržati na tribinama te je nekoliko puta napuštala ložu:

“Moja mama je nekoliko puta napustila ložu. Znam da joj nije bilo lako. Saša i ja dali smo sve od sebe, a uz pobjedu mislim da smo odigrali i meč na iznimno visokoj razini. Ne postoji bolje mjesto za igranje tenisa. Ovo je zaista poseban dan. Nikada ništa ne uzimam zdravo za gotovo.

Tijekom proteklih nekoliko tjedana imao sam privilegij igrati pred ovom posebnom publikom. Pružili ste mi najbolji osjećaj koji jedan tenisač može doživjeti. Hvala vam od srca. Imali smo nekoliko vrlo toplih dana, zato želim zahvaliti svim skupljačima loptica na svemu što rade. Uvelike nam olakšavate posao i zato želim zahvaliti vama, kao i cijeloj organizaciji turnira.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.