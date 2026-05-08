VIDEO / Pogledajte što je Prižmić poručio Đokoviću nakon pobjede

Dino Prižmić je u drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Madridu porazio Novaka Đokovića s 2-1 u setovima te je tako stigao do pobjede karijere. Prižmić je slavio s 2:6, 6:2, 6:4, a nakon meča srdačno se pozdravio s jednim od najboljih tenisača svih vremena. Nije na tome stao pa je nakon meča, kao i svi tenisači, napisao nešto na kameru. Splitski tenisač kratko se premišljao prije nego li je na engleskom napisao "Nole, bilo mi je zadovoljstvo".

