VIDEO / Pogledajte spektakularan poen koji je Đokovića gurnuo prema 101. tituli karijere

U finalu ATP 250 turnira u Ateni sreli su se Novak Đoković i Lorenzo Musetti. Bio je to važan susret za obojicu, ali posebno za Talijana koji je lovio svoje mjesto na ATP Tour Finalsu u Torinu. Musetti je osvojio prvi set, ali je Đoković uspio preokrenuti te je na kraju slavio s 2-1 u setovima.

Rano je Đoković ispustio svoj servis u prvom setu te nakon toga više nije bilo povratka. Musetti je osvojio set sa 6:4, ali iskustvo Đokovića presudilo je u nastavku susreta. Kod vodstva 4:3 napravio je break koji mu je donio servis za set. Tada je spasio i break loptu te je na koncu sa 6:3 osvojio drugi set.

U trećem setu je napravio break za 2:1, a to je rutinski potvrdio za 3:1. Ipak, nakon toga je Musetti uspio vratitit break te je ekspresno poravnao na 3:3. Ipak, Đoković je ubrzo došao do novog breaka te je poveo s 5:3. No, ni tada ne uspijeva zaključiti meč i Talijan se još jednom vraća u susret. Povratak ipak nije trajao dugo jer je Srbin napravio novi break koji mu je donio drugi servis za meč.

Ovaj put je uspio zaključiti susret te je s 4:6, 6:3, 7:5 osvojio svoj 101. naslov u karijeri. Osim toga, onemogućio je Musettija da izbori svoje mjesto na turniru u Torinu. Naime, Musettiju je trebao naslov kako bi dostigao Felixa Auger-Aliassime koji je imao 3.845 poena. Talijan je finalom došao do 3.840 poena te je za pet ATP bodova ostao bez izravnog plasmana na Tour Finals.

