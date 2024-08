VIDEO / Pogledajte najkontroverzniju meč loptu u povijesti tenisa

Podijeli :

Jack Draper izbacio je Felix Auger-Aliassimea u osmini finala Cincinnati Opena, a poen za meč donio je jednu od najkontroverznijih situacija u povijesti tenisa.

Naime, nakon skraćenog udarca Auger-Aliassimea, Draper je izašao na mrežu, lopta je udarila u njegov reket i od zemlje se odbila u protivničko polje. Za suca koji to nije vidio nije bilo sumnje, a Britanac je tvrdio da ni on to nije primijetio…

No, sucu je prišao Kanađanin i zamolio ga da pogleda video. Prema pravilima to nije moguće, a sudac, zatim supervizor kojeg je pozvao Auger-Aliassim, striktno se držao krutih pravila.

I Draper se pravio lud, iako je rekao da ne želi ispasti nepravedan. Kako je kasnije rekao naš komentator, nemoguće je da nije primijetio što se dogodilo.

Bilo kako bilo, Britanac se plasirao u četvrtfinale, gdje će igrati protiv Danca Holgera Runea, a Auger-Aliassime je dobio ovacije publike u Cincinnatiju.

