VIDEO / Pavić srušio najbolji par svijeta i osvojio 43. titulu karijere

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Mate Pavić i Marcelo Arevalo su u nedjelju na ATP 500 turniru u Queen's Clubu igrali svoje treće finale sezone. Njihovi protivnici bili su Harri Heliovaara i Henry Patten koji su ih u posljednja četiri meča svaki put porazili. Ipak, toj crnoj seriji došao je kraj te su Splićanin i Salvadorac sa 6:2, 6:4 osvojili titulu.

Već je početak meča dao nagovijestiti da Pavić i Arevalo igraju dobar tjedan u Londonu. U prvom gemu oduzeli su servis Heliovaari i Pattenu te su stvorili ranu prednost. Nisu na tome stali jer su kod vodstva 3:1 napravili još jedan break nakon čega su sigurno zaključili set sa 6:2.

U drugom setu gledali smo izjednačeniju bitku i tek jednu neiskorištenu break loptu Pavića i Arevala početkom seta. Hrvatu i Salvadorcu to nisu bile jedine prilike u setu jer su kod 4:4 stigli do četiri vezane prilike. Od njih su uspjeli iskoristiti drugu i tako su “kupili” servis za meč.

Njega su na Pavićevom servisu i iskoristili te su sa 6:4, 6:2 stigli do svog prvog naslova sezone, ali i prvog nakon više od godinu dana čekanja.

Ovo je Paviću već 43. naslov na najvišoj razini te im je ovo odlična priprema za nadolazeći Wimbledon. Još je veće priznanje za Hrvata i Salvadorca što su slavili protiv trenutačno najboljeg para svijeta.

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