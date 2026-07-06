VIDEO / Pavić nakon četvrtfinala muških parova izborio i polufinale miksa na Wimbledonu

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Mate Pavić više puta je naglasio kako mu je Wimbledon najdraži teniski turnir. Baš zbog toga ne čudi što ove godine bilježi sjajne rezultate. Ranije u ponedjeljak izborio je četvrtfinale muških parova sa svojim partnerom Marcelom Arevalom, a onda je nekoliko sati kasnije slavio u četvrtfinalu mješovitih parova s Mađaricom Fanny Stollar. S 2-0 u setovima su bili bolji od Neala Skupskog i Desirae Krawczyk.

U prvom setu su Pavić i Stollar imali rani break koji su odmah i ispustili te su na kraj set morali osvojiti u tie-breaku. To su učinilisa 7-2 te su stigli na set od polufinala Wimbledona.

Drugi set bio je malo drugačiji jer su Skupski i Krawczyk imali break prednosti koji su čuvali sve do servisa za set. Tada Pavić i Stollar dolaze do break lopte koju koriste sjajnim poenom Mađarice za 5:5. Nakon toga se ponovno otišlo u “trinaestu igru” gdje je hrvatsko-mađarska kombinacija slavila sa 7-5.

Tako su Pavić i Stollar sa 7:6(2), 7:6(5) stigli do polufinala u prvom zajedničkom turniru. Tamo će igrati protiv australske kombinacije sastavljene od Storm Hunter i Marca Polmansa.

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