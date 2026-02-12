VIDEO / Pavić i Arevalo nakon drame izborili polufinale Rotterdama

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora izborili su nastup u polufinalu ATP 500 dvoranskog turnira u Rotterdamu gdje su postavljeni za prve nositelje.

U četvrtfinalu su Pavić i Arevalo sa 6-1, 6-7(8), 10-8 pobijedili Amerikanca Vasila Kirkova i Nizozemca Barta Stevensa.

Samo dvadeset minuta trajao je prvi set u kojem su Pavić i Arevalo ispustili tek jedan gem, ali prava borba uslijedila je potom sve do kraja meča. U drugom setu Pavić i Arevalo su propustili jednu meč-loptu u tie-breaku te su morali igrati odlučujuću treću dionicu.

Prvi nositelji tada nisu napravili krivi korak te su slavili s 10-6 i time izborili polufinale gdje će igrati protiv Nijemca Hendrika Jebensa i Rayja Hoa s Tajvana koji su u četvrtfinalu nadigrali Meksikanca Gonzaleza i Nizozemca Pela sa 6-2, 6-4.