VIDEO / Ovo se rijetko viđa: Zaurlao usred razmjene pa izgubio meč

U četvrtfinalnom meču turnira serije 250 u Chengduu vidjeli smo neobičnu situaciju, i to u ključnom trenutku.

U meču između dva Amerikanca – Brandona Nakashime i Marcosa Girona – potonji je napravio gaf kakav se rijetko viđa.

Pri rezultatu 2:4 u tie-breaku odlučujućeg seta, Giron je misleći da je Nakashima pogriješio, glasno je uzviknuo “come on” (hajde), a sudac mu je oduzeo poen na osnovu tzv. ometanja (hindrance).

Zaista je rijetkost vidjeti nešto ovakvo… Nakashima je iskoristio poklon i plasirao se u polufinale.

