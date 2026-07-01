VIDEO / Ovo se rijetko viđa: Pogledajte gdje je završio servis Coco Gauff

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Solana Sierra i Coco Gauff bore se za treće kolo Wimbledona, a u ovom meču zbila se i jedna situacija kakva se rijetko viđa. Sjajna Amerikanka dobila je prvi set sa 6:3, a potom je napravila neuobičajenu pogrešku u drugom gemu drugog seta i - promašila cijeli teren. Dapače, njezin je servis završio između dvojice skupljača loptica, koji su, srećom, prošli bez ozljeda.

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