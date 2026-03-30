VIDEO / Ova južnoamerička zemlja je na ovaj podhvat čekala 20 godina

U prvom kolu ATP 250 turnira u Houstonu Daniel Adolfo Vallejo slavio je s 2-0 u setovima (6:1, 6:4) protiv domaćeg predstavnika Zacharyja Svajde. Tenisač iz Paragvaja, ne pretjerano poznate teniske zemlje, tako je izborio drugo kolo. Osim toga, napravio je nešto što netko iz njegove zemlje nije uspio od 2006. godine. Naime, mladi Vallejo je pobjedom protiv Svajde došao do druge ATP pobjede u 2026. godini te je tako postao prvi igrač nakon Ramona Delgada koji je upisao dvije ATP pobjede u jednoj godini. U drugom kolu će 21-godišnji Paragvajac imati težak zadatak jer ga očekuje susret s Tommyjem Paulom. No, 21. tenisaču svijeta zemlja nije najjača podloga pa Vallejo sigurno nije bez šanse.