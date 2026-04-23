VIDEO / Obitelj Tsitsipas ponovno radi probleme na terenu: Grku oduzet poen zbog ovog poteza

U prvom kolu ATP Masters 1000 turnira u Madridu Stefanos Tsitsipas slavio je nakon više od dva i pol sata borbe s 90. tenisačem svijeta Patrickom Kypsonom. Grk je na kraju slavio s 3:6, 7:6(6), 7:6(4) te je upisao važnu pobjedu za svoje samopouzdanje. Međutim, ponovno je Tsitsipas u trećem setu podigao prašinu zbog neteniskog razloga. Naime, zbog ponašanja svoga oca Apostolosa, koji je pričao kada nije bilo dozvoljeno, dobio je kazneni poen od srpske sutkinje Marijane Veljović. Bila mu je to druga opomena za "coaching" u meču pa je zato izgubio poen. Čest je to bio problem s Apostolosom i Stefanosom u ranijoj fazi karijere, a posebno se na to žalio Daniil Medvedev u raznim njihovim mečevima.

