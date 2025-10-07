VIDEO / Novi poraz Donne Vekić: Benčić još jednom prejaka za Osječanku

Podijeli :

Hrvatska tenisačica Donna Vekić svoj je nastup na WTA 1000 turniru u Wuhanu okončala u 1. kolu izgubivši s 2-6, 2-6 od Švicarke Belinde Benčič nakon samo sat i 13 minuta igre.

Bio je ovo šesti međusobni dvoboj Vekić i Benčič i peta pobjeda švicarske igračice.

VIDEO / Ružić pobjedom karijere preskočila Vekić i prvi je reket Hrvatske

Od samog početka dvoboja Benčič je bila dominantna, povela je s 3-0 te je prvi set okončala još jednim “breakom” za 6-2.

I drugi je set počeo na isti način, Vekić je odmah izgubila servis i pala u zaostatak kojeg nije uspjela nadoknaditi iako je imala “break-loptu” za povratak u igru odmah u sljedećem gemu. Nakon što je Benčič povela sa 5-1 novim oduzimanjem početnog udarca Vekić bilo je samo pitanje s kojim će rezultatom završiti dvoboj.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.