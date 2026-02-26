VIDEO / Nova godina, stari Zverev: Nijemac izgubio od Srbina u drugom kolu Acapulca

Podijeli :

U drugom kolu ATP 500 turnira u meksičkom Acapulcu Alexander Zverev, prvi nositelj turnira, završio je svoj put. Bolji od njega bio je srpski tenisač Miomir Kecmanović s 2-1 u setovima.

Puno bolje je meč otvorio Kecmanović koji je poveo s 5:1. Iako se Zverev primaknuo do 5:3, srpski tenisač je svejedno uspio doći do prvog seta sa 6:3.

Do kraja meča više nije bilo breakova što je značilo da su se sljedeća dva seta odlučila kroz tie-breakove. Prvi je pripao Zverevu sa 7-3 da bi u trećem bolji bio Kecmanović.

Poveo je Nijemac s 4-3, no do kraja susreta više nije osvojio niti jedan poen te je Kecmanović sa 6:3, 6:7(3), 7:6(4) upisao najveću pobjedu karijere i izborio četvrtfinale Acapulca.

