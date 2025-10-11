VIDEO / Nevjerojatne scene u Šangaju: Dva bratića igrat će finale Masters 1000 turnira

Podijeli :

U polufinalu ATP Masters 1000 turnira u Šangaju Arthur Rinderknech porazio je Daniila Medvedeva s 2-1 u setovima te je tako ispisao povijest. Ne samo što je izborio prvo Masters finale u karijeri, nego će za naslov igrati protiv svog rođaka iz Monaka. Naime, Valentin Vacherot je u prvom meču dana bio bolji od Novaka Đokovića s 2-0 u setovima te je tako ispisao povijest monegaškog tenisa.

