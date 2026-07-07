VIDEO / Nevjerojatna Coco Gauff izborila polufinale Wimbledona i s 23 godine kompletirala polufinala na svim najvećim turnirima

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U četvrtfinalu ženskog Wimbledona gledali smo američki derbi između Jessice Pegule i Coco Gauff. Gledajući nastupe na turniru, ulogu favorita imala je iskusnija Pegula, no na kraju je do pobjede od 2-1 u setovima stigla 22-godišnja Gauff. Mlada Amerikanka je drugi put u nizu nadoknadila break zaostatka te je tako stigla do najvećeg uspjeha na Wimbledonu.

U prvom setu je Pegula stigla do ranog breaka koji je čuvala do 3:2. Tada se Gauff privremeno vraća, ali već kod 3:3 gubi svoj početni udarac i više ne uspijeva uhvatiti priključak za 10 godina starijom protivnicom koja sa 6:4 osvaja prvi set.

Druga dionica je za mladu Amerikanku donijela muku na početnom udarcu u prva dva gema te je spasila čak tri break prilike. Nakon toga se ipak stabilizirala te joj je to pomoglo na returnu. Do breaka na servisu Pegule stigla je kod vodstva 4:3, a onda je na svom početnom udarcu iskoristila prvu set-loptu za 6:3 i odlazak u treći set.

Gauff je tamo prva napravila break, kod 1:1 da bi tu prednost izgubila kod vodstva 3:2. Međutim, tada osvaja tri gema u nizu i s 4:6, 6:3, 6:3 stiže do pobjede i svog prvog plasmana u polufinale Wimbledona. Tako je postala šesta igračica nakon 2000. godine koja je prije navršene 23 godine kompletirala sva polufinala.

To je za rukom pošlo sestrama Sereni i Venus Williams, Kim Clijsters, Justine Henin te Mariji Sharapovi.

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