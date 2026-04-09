VIDEO / Nastavlja se bajka u Monte Carlu: Monegažanin postao prvi tenisač iz svoje zemlje koji je ostvario ovaj uspjeh

Sport često piše predivne priče, a tenis u posljednje vrijeme možda piše i najljepše. U 2025. godini je Valentin Vacherot postao prvi Monegažanin koji je osvojio Masters 1000 turnir u pojedinačnoj konkurenciji, a to je učinio u Šangaju pobjedom protiv svog prvog rođaka Arthura Rinderknecha. No, Vacherot nije na tome stao. Visoki Monegažanin nastavio je sa sjajnom igrom te je ovaj tjedan u vrhunskoj formi na domaćem Mastersu u Monte Carlu. Prolaskom u treće kolo izjednačio je učinak svog trenera i polubrata Benjamina Ballereta, a u četvrtak je ispisao povijest svoje zemlje. Pobjedom protiv Huberta Hurkacza postao je prvi tenisač iz Monaka koji je izborio četvrtfinale pojedinačne konkurencije u Monte Carlu. Poljskog tenisača Vacherot je porazio sa 6:7(4), 6:3, 6:4. U četvrtfinalu Monte Carla igrat će protiv Australca Alexa de Minaura.

