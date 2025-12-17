VIDEO / Nakon šest godina tenisač iz Norveške upisao je pobjedu na ovom turniru

Podijeli :

U posljednjem meču dana na NextGen Finalsu sreli su se Norvežanin Nicolai Budkov Kjaer i Španjolac Martin Landaluce. Prvi set je pripao Norvežaninu s 4:1 da bi u drugom Budkov Kjaer spasio Španjolčev servis za set. Ipak, u tie-breaku je bio bolji Španjolac s 9-7. U trećoj dionici Budkov Kjaer je bio bolji s 4:2, a u posljednjem setu je Landaluce imao i break prednosti. Ponovno to nije potvrdio te se moralo otići u tie-break gdje ovaj put nije imao toliko sreće. Sa 7-4 je Budkov Kjaer došao do slavlja od 3-1 u setovima te je napravio važan uspjeh za norveški tenis. Naime, ovo je prvi put da je Norvežanin upisao pobjedu na ovom turniru. 2019. godine je Casper Ruud ostvario prvu i jedinu pobjedu u skupini protiv Alejandra Davidovicha Fokina.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.