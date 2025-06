VIDEO / Najveći talent današnjice promašio lopticu pa osvojio poen u stilu Federera

Podijeli :

Joao Fonseca je u ponedjeljak ostvario svoju prvu ATP pobjedu na travnatoj podlozi. U jednom trenutku to je bilo pod znakom pitanja, ali se talentirani Brazilac sabrao i preokrenuo Zizoua Bergsa kojega je na kraju svladao sa (8)6:7, 6:0, 6:3. Mladi Fonseca navikao je publiku na sjajne poteze, ali u šestom gemu drugog seta to je podigao na višu razinu. U jednom trenutku promašio je smash te se činilo kako će se osramotiti, ali on se sabrao i u stilu Rogera Federera je pogodio "tweener" i na kraju osvojio poen na oduševljenje publike. Talentirani Brazilac će u drugom kolu igrati protiv Taylora Fritza.

