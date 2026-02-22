VIDEO / Najveći brazilski talent s 23 godine starijim partnerom osvojio turnir u užarenom Rio de Janeiru

Podijeli :

U nedjelju navečer se u Rio de Janeiru odigrao finalni meč parova ATP 500 turnira. U finalu su sudjelovali Joao Fonseca, 19-godišnja mega zvijezda Brazila i Marcelo Melo, jedan od najvećih igrača parova svih vremena dok su s druge strane bili Robin Haase i Constantin Frantzen. Bio je to meč koji se odigrao u nogometnoj atmosferi u najmnogoljudnijem gradu Brazila u kojem su nakon velike drame do naslova stigli Fonseca i Melo, duo koji između sebe ima čak 23 godine razlike. Oni su s 4:6, 6:3, 10:8 došli do naslova što je mladom Fonseci prvi naslov u konkurenciji parova na ATP razini.

