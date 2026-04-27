VIDEO / Najduži tiebreak godine na WTA Touru odigran je u Madridu

Masters 1000 27. tra 2026

Hailey Baptiste plasirala se u četvrtfinale Masters turnira u Madridu gdje je slavila protiv Belinde Benčić 6:1, 6:7 (14), 6:3. Zanimljivo, Amerikanka i Švicarka odigrale su najduži tie-break po broju poena (ukupno 30) na WTA turnirima u glavnom ždrijebu ove sezone, završilo je 16:14 za Benčić.

