VIDEO / Najbolja tenisačica svijeta šokantno ispala s Mastersa u Madridu

Meč je počeo u skladu s očekivanjima jer je 27-godišnja Bjeloruskinja lako osvojila prvi set, no identičnim je odgovorom uzvratila tri godine mlađa Amerikanka iz Washingtona.

Prava drama viđena je u odlučujućem setu. Sabalenka je propustila čak pet meč lopti, kao i dvije prilike za break kod 6:4, nakon čega je Baptiste došla do breaka i preokreta. Ipak, nije uspjela završiti posao jer je Sabalenka u 12. gemu vratila break i izborila tie-break.

U dodatnoj igri Sabalenka je povela 4:1 i bila nadomak pobjede, no Baptiste je napravila veliki preokret i iznenađujuće izborila plasman u polufinale.

Tamo je čeka Ruskinja Mira Andrejeva, osma tenisačica svijeta, koja je uoči 19. rođendana svladala Lejlu Fernandez 7:6 (1), 6:3.