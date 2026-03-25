VIDEO / Mektić za SK: Možda sam subjektivan, ali fizički se osjećam isto kao i prije pet godina

Nikola Mektić, zajedno s Amerikancem Austinom Krajicekom, izborio je četvrtfinale Mastersa u Miamiju pobjedom protiv Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa rezultatom 7:6, 6:4.

U prvom setu hrvatsko-američki par spasio je tri break lopte, a zatim iskoristio prvu priliku kod 6:5 i stigao do vodstva.

U drugom setu oba para spasila su po četiri break lopte, no peta je otišla na stranu Mektića i Krajiceka, koji su tako slavili nakon sat i 37 minuta igre.

Ovom pobjedom osvetili su se za poraz s početka sezone u Adelaideu i poravnali međusobni skor na 1-1.

U četvrtfinalu čeka ih susret protiv boljeg iz dvoboja Sandera Arendsa i Johna Patricka Smith.

Nakon iscrpljujućeg meča, 37-godišnji Mektić dao je izjavu za Sport Klub:

“Imam osjećaj da je jako puno gemova išlo do izjednačenja, break lopte i našu i na njihovu stranu. Tako da je od početka meča bio fokus. Nije bilo laganih gemova. Bilo je dva sata borbe svaki poen. Baš je bilo iscrpljujuće i mentalno i fizički. Oni malo poklanjaju, moraš igrati točno, dobri su s osnovne crte. Iznimno smo sretni da smo ovo prošli.”

Kako se osjećate fizički?

“Još guram nekako, ha-ha. Možda sam subjektivan, ali imam osjećaj kao da nema neke razlike u odnosu na prije pet godina.”

Ne igrate često s Krajicekom, ali to dobro izgleda na terenu…

“Počeli smo u jesen igrati zajedno. Jako dobar dečko, užitak mi je igrati s njim. Igramo dobro, a jako puno mečeva nam je zasad promaklo za dlaku. Ali, eto, ovaj turnir dobivamo te mečeva za dlaku. Na kraju dana, sve se svodi koliko će uspjeti dobiti tih mečeva koji su jako blizu, jer teško je više pobjeđivati 6:2, 6:3…”

