VIDEO / Mektić porazio novopečeni prvi par svijeta i izborio finale Cincinnatija

Nikola Mektić se sa svojim novim partnerom Rajeevom Ramom plasirao u finale Mastersa u Cincinnatiju. Hrvatsko-američki par bio je bolji u polufinalu od Juliana Casha i Lloyda Glasspoola koji će od sljedećeg tjedna biti prvi par svijeta. Mektić i Ram slavili su sa 7:6(4), 7:6(2).

U prvom setu su Mektić i Ram imali break prednosti kod 4:3, ali su ga odmah ispustili. Međutim, to ih nije zaustavilo u naumu da osvoje prvi set. U tie-breaku su bili bolji sa 7-4.

U drugom setu su ponovno došli do breaka, ali su ga ovaj put potvrdili i odjurili na 4:1. Tu prednost ipak nisu sačuvali te su se Cash i Glasspool vratili do 4:4. Na kraju je set otišao u tie-break gdje su bolji bili Mektić i Ram sa 7-4.

Tako su sa 7:6(4), 7:6(2) izborili svoje prvo zajedničko finale. Tamo će igrati protiv pobjednika meča između parova Joe Salisbury / Neal Skupski i Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego.