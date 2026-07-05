VIDEO / Mate Pavić nakon preokreta izborio četvrtfinale Wimbledona

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Mate Pavić nastavio je odličnu formu na Wimbledonu gdje je prije nedjelje upisao već tri pobjede, dvije u muškim parovima te jednu u mješovitim parovima. U nedjelju je ponovno nastupio i mixu s Mađaricom Fanny Stollar te je s 2-1 u setovima bio bolji od Amerikanca Evana Kinga i bivše partnerice Gabriele Dabrowski.

U prvom setu su King i Dabrowski bili bolji sa 6:4 da bi Stollar i Pavić ipak uzvratili u drugom setu. Ključan break napravili su kod vodstva 6:5 te su tako sa 7:5 odveli meč u dionicu odluke.

Tamo su rano stigli do breaka, već kod 1:0, a tu su prednost sačuvali do samoga kraja za pobjedu od 4:6, 7:5, 6:3 i prolazak u četvrtfinale Wimbledona. Tamo će igrati protiv šestih nositelja Neala Skupskog i Desirae Krawczyk.

Svoj turnir je u konkurenciji parova završila 42-godišnja Hrvatica Darija Jurak Schreiber koja je s Andresom Moltenijem izgubila 6:2, 6:2 od Marcela Arevala i Jelene Ostapenko.

Pavić u konkurenciji parova u ponedjeljak igra s Arevalom protiv Jean-Juliena Rojera i Theodorea Winegara. U parovima je aktivan i Nikola Mektić koji s Austinom Krajicekom u osmini finala igra protiv Simonea Bolellija i Andree Vavassorija.

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