VIDEO / Mate Pavić izgubio u polufinalu Wimbledona

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Mate Pavić je u utorak u polufinalu mješovitih parova upisao poraz. S Mađaricom Fanny Stollar izgubio je s 2-0 u setovima od australske kombinacije sastavljene od Storm Hunter i Marca Polmansa.

Nisu Pavić i Stollar dobro krenuli u susret te su se ekspresno našli u zaostatku od 4:0. Ipak, uzvratili su istom mjerom te su s četiri uzastopno osvojena gema stigli do 4:4. Nakon toga otišlo se i u tie-break gdje je sa 7-5 bolja bila australska kombinacija.

U drugoj dionici do ranog breaka stigli su Hunter i Polmans. Tu prednost umalo su ispustili kod vodstva 4:3, ali su uspješno spasili četiri break lopte i poveli s 5:3. Nakon toga su napravili još jedan break te su sa 7:6(5), 6:4 izborili finale Wimbledona.

Ovim porazom Pavić još uvijek nije završio svoj put na Wimbledonu. Pavić je aktivan i u muškim parovima gdje je s Marcelom Arevalom izborio četvrtfinale. Tamo će igrati protiv Lloyda Glasspoola i Juliana Casha.

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