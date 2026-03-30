VIDEO / Maroko je čekao na ATP pobjedu osam godina, a sada je u istom danu u Marakešu došao do dvije

U ponedjeljak je krenuo glavni ždrijeb ATP 250 turnira u marokanskom gradu Marakešu. Na centralni teren u Maroku izašla su dva domaća predstavnika koja su tražila prekid velikog niza bez pobjede na ATP razini.

Taha Baadi i Karim Bennani igrali su protiv znatno bolje rangiranih protivnika od sebe te se nikako nije očekivalo da će doći do pobjede. No, Baadi je s 2-1 u setovima slavio protiv Aleksandra Vukića, a nakon tog slavlja vjeru u pobjedu dobio je i 18-godišnji Bennani.

Njegov protivnik bio je Quentin Halys, 90. tenisač svijeta. Bennani je u prvom setu slavio sa 6:4 da bi u drugom Francuz sa 7:6(5) poravnao na 1-1 u setovima. Nije to pokolebalo mladog Marokanca koji je u trećem setu slavio sa 6:2.

Tako je postao najmlađi Marokanac u povijesti s ATP pobjedom te je sada on tek šesti igrač rođen 2007. godine koji je upisao pobjedu na ATP razini.

Zanimljivo je da Maroko, do ovog ponedjeljka, nije imao pobjedu na ATP razini od 2018. godine. Tada je Lamine Ouahab u Marakešu porazio Philippa Kohlschreibera.

Maroko u prvom kolu u Marakešu ima još jednog predstavnika. Riječ je o Redi Bennaniju koji, iako dijeli prezime, nije u rodu s Karimom. Njegov protivnik u prvom kolu bit će Mattia Bellucci.

