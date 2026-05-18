VIDEO / Marčinko u Maroku pobijedila bivšu dvostruku Grand Slam finalisticu

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Rabatu pobjedom protiv ruske veteranke Vere Zvonareve.

Četrdesetjednogodišnja Zvonareva (WTA 326), nekadašnja druga tenisačica svijeta i dvostruka Grand Slam finalistica, pružila je korektan otpor, pogotovo u drugom setu, ali Petra Marčinko bila je bolja i zasluženo slavila 6:2, 6:4.

U prvom setu Petra je dominirala, a u drugom je odlučio jedan jedini “break” i to u posljednjem gemu meča.

Marčinko, trenutno 76. u svjetskom poretku, to je bila prva pobjeda od turnira u Madridu i četvrta ove sezone na WTA razini. U sljedećoj će rundi šesta nositeljica iz Zagreba igrati protiv Francesce Jones iz Velike Britanije ili Jelizavete Kotljar iz Ukrajine.

Pobjedom u tom dvoboju Marčinko bi u poretku skočila na 68. mjesto, što bi joj bio novi najbolji plasman.

