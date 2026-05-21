VIDEO / Marčinko nakon prolaska u prvo WTA polufinale za SK: ‘Jako sam sretna, igrala sam protiv cure koja je odlična na zemlji’

Podijeli :

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko (WTA-76.) plasirala se u polufinale teniskog WTA turnira u Rabatu nakon što je u četvrtak u četvrtfinalu sa 6:3, 6:4 pobijedila Jessicu Bouzas Maneiro (WTA-51.). U meču koji je trajao sat i 20 minuta Marčinko je realizirala 79 post poena na prvom servisu, a suparnica 52. Također je španjolskoj tenisačici oduzela servis četiri puta, jednom u prvom setu i tri puta u drugom, a svoj je izgubila dva puta. Nakon susreta javila se iz Maroka za Sport Klub.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.