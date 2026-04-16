VIDEO / Kontroverzni francuski tenisač u Barceloni ponovno psovao na hrvatskom jeziku

U drugom kolu ATP 500 turnira u Barceloni Lorenzo Musetti porazio je Francuza Corentina Mouteta s 2-0 u setovima (6:3, 6:4). Osim mnoštva lijepih poena, još jedan potez ostao je u sjećanju. Naime, početkom drugog seta je Francuz nakon promašaja uputio sočnu psovku na hrvatskom jeziku. Uzviknuo je "je*ote" što njemu nije strano. Njegovo razumijevanje i pričanje hrvatskog ipak ima smisla jer često trenira u Zagrebu s Petrom Popovićem. Nije ovo prvi put da smo u prijenosu na Sport Klubu čuli Moutetovu psovku na hrvatskom jeziku. Lani je to napravio u Queen's Clubu protiv Taylora Fritza.

