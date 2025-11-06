VIDEO / Jesu li Muller i Musetti upravo odigrali poen turnira u Ateni?!

Alexandre Muller i Lorenzo Musetti susreću se u četvrtfinalu turnira u Ateni. Talijan je puno bolje otvorio meč i poveo 6:2 u prvom setu, no nevjerojatan smo poen gledali u prvom dijelu drugog seta. Kada se činilo da će ga drugi nositelj osvojiti udarcem kroz noge, Francuz je stigao do loptice i zapravo ga osvojio na isti način. Ovo bi mogao biti poen turnira... Pogledajte!
