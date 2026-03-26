VIDEO / Jannik Sinner nastavio nevjerojatni niz na Mastersima i izborio polufinale Miamija

Talijan Jannik Sinner, drugi tenisač na svijetu, vrlo lako je izborio polufinale ATP Masters 1000 turnira kojem je domaćin Miami, u dva seta je nadjačao domaćeg aduta Francesa Tiafoea.

Za samo jedan sat i deset minuta Sinner je slavio sa 6:2, 6:2, a u polufinalu će Talijan igrati protiv pobjednika posljednjeg četvrtfinalnog dvoboja u kojem se sastaju Nijemac Alexander Zverev i Argentinac Francisco Cerundolo.

Meč je počeo breakom Sinnera koji je prvu dionicu zgotovio za samo 31 minutu. U drugom setu Sinner je po prvi puta oduzeo servis suparniku kod rezultata 1:1 nakon čega je imao otvoreni put prema novom slavlju.

Time je Sinner došao do 15. uzastopne pobjede na Masters 1000 turnirima bez izgubljenog seta. Dobio je čak 30 setova u nizu na Masters 1000 razini.

Ranije su međusobni polufinalni meč u Miamiju osigurali Čeh Jiri Lehečka i Francuz Arthur Fils.

