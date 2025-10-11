VIDEO / Ispisao povijest pobijedivši Đokovića pa mu poručio: ‘Nemoj se umiroviti’

Novak Đoković (38) poražen je u polufinalu Mastersa u Šangaju od kvalifikanta iz Monaka, Valentina Vacherota, 6:3, 6:4.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
