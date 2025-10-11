VIDEO / Ispisao povijest pobijedivši Đokovića pa mu poručio: ‘Nemoj se umiroviti’

Srbin je osjetio bol u donjem dijelu leđa već u prvom setu, zatražio medicinski time-out, ali se unatoč povratku na teren nije mogao kretati bez poteškoća.

Najstariji polufinalist u povijesti Mastersa poveo je ranim breakom, no prednost je brzo izgubio. Vacherot, 26-godišnjak i 204. igrač svijeta, iskoristio je priliku i upisao pobjedu karijere.

Nakon meča Đoković i Vacherot uputili su lijepe riječi. Srbin je čestitao svom protivniku: “Zaslužio si ovo. Igrao si nevjerojatno. Samo tako nastavi.”

Na to mu je monegaški tenisač odgovorio: “Velika čast mi je bila igrati barem jednom protiv tebe. Nadam se da se nećeš umiroviti”.

Vacherot je na putu do finala izbacio i nositelje Runea, Bublika, Machača i Griekspoora, a postao je najslabije rangirani finalist u povijesti Masters 1000 turnira. U finalu ga čeka pobjednik meča između Daniila Medvedeva i Arthura Rinderknecha.