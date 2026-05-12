VIDEO / Gotov je najbolji tjedan karijere za Prižmića: Rus s hrvatskim trenerom prejak u Rimu

Dino Prižmić na ATP Masters 1000 turniru u Rimu igra tjedan karijere pa je u utorak dobio novu priliku prikazati se teniskom svijetu. U osmini finala igrao je protiv ruskog tenisača Karena Hačanova te je na kraju upisao poraz od 2-0 u setovima.

U prvom setu Prižmić nije bio na svojoj razini. Brzo se našao u zaostatku od 4:0 da bi tada osvojio prvi gem i pozvao fizioterapeuta u pauzi prije promjene strana. Nije mu ta pauza pomogla jer je izgubio sljedeća dva gema i Hačanov je sa 6:1 osvojio prvi set.

Drugi set Splićanin je otvorio breakom za 1:0, ali ekspresno je to vodstvo izgubio i Hačanov je ubrzo preuzeo kontrolu u setu. Ipak, kod 4:4 Prižmić je imao dvije vezane break lopte koje nije iskoristio. To ga je poprilično izbacilo iz takta pa je bacio i reket na pod. Srećom po njega, rekvizit je ostao čitav pa nije dobio opomenu od glavnog suca.

Uspio se nakon toga sabrati i čuvati gemove na svom početnom udarcu te je odveo set u tie-break. Tamo je, unatoč ranom mini breaku od 1-0, ipak upisao poraz sa 7-2 te je ostao bez svog prvog četvrtfinala Masters 1000 turnira.

Splićaninu sada slijedi nekoliko dana pauze prije kvalifikacija za ATP 250 turnir u Ženevi, a onda će mu kruna prve polovice sezone biti prvi nastup na Grand Slamu u Roland Garrosu.

Što se Kačanova tiče, njega čeka četvrtfinale protiv Caspera Ruuda. Bit će to težak ispit za Rusa kojemu je trener Hrvat Vedran Martić.

