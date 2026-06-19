VIDEO / Francuz opsovao sedam puta tijekom intervjua pa zaradio ogromnu kaznu

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via Guliver

Francuski tenisač Corentin Moutet, 36. na pojedinačnoj ATP ljestvici, morat će platiti novčanu kaznu u iznosu od 40.000 američkih dolara, a razlog su izrečene vulgarne riječi tijekom intervjua nakon meča u londonskom Queen's Clubu, objavila je u petak Udruga teniskih profesionalaca (ATP),

Ovaj ljevoruki 27-godišnji Parižanin se žalio na kaznu.

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Moutet je u prvom kolu pobijedio sunarodnjaka Giovannija Mpetshija Perricarda u tri seta, u dvoboju koji se protegnuo na dva dana, da bi u obveznom intervjuu nakon meča, sedam puta izgovorio riječ “fuck”, iako ga je posramljena novinarka više puta zamolila da se suzdrži od korištenja vulgarnih izraza.

“Nakon upotrebe vulgarnog jezika od strane Corentina Mouteta (…), igrač je kažnjen s 40.000 dolara (otprilike 35.000 eura) zbog nesportskog ponašanja”, izjavio je ATP u priopćenju za javnost.

Moutet, koji je u četvrtak izgubio u drugom kolu, potvrdio je da će se žaliti na kaznu, dodao je ATP.

“Njegovu žalbu pregledat će ATP-ov odbor za usklađenost”, priopćilo je vodstvo ATP Toura.

Moutet’s interview in London was interrupted after he embarrassingly dropping SEVEN F-bombs following his first round win at the Queen’s Club. The interviewer apologized to viewers/crowds several times during the exchange. pic.twitter.com/LFxy0GoQPn — José Morgado (@josemorgado) June 16, 2026

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