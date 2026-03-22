VIDEO / Fenomenalni Čilić spasio meč-loptu i izborio treće kolo Miamija

Podijeli :

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP - 49.) pobijedio je Amerikanca Brandona Nakashimu (ATP - 30.) s 2:6, 6:4, 7:6 (7) u drugom kolu Mastersa u Miamiju. Time je, nakon gotovo i pol sata napetog meča, poveo s 2-1 u međusobnom omjeru.

Nakashima je odigrao sjajan prvi set te Čiliću nije dopustio niti jednu break priliku. Ubacio je 86% prvih servisa i osvojio 74% njih nakon ubačaja, dok je hrvatskom tenisaču oduzeo dva servisa.

Sve se promijenilo već na početku drugog seta jer je Čilić odmah oduzeo servis Nakashimi te je na dominantan način sačuvao taj break do kraja. Osvojio je svih 14 poena nakon ubačenog prvog servisa, a imao je i 16 winnera, devet više od suparnika za brzi odgovor i izjednačenje na 1-1.

Nijedan od igrača nije uspio izboriti break loptu u dramatičnom trećem setu pa je meč odlučen u tiebreaku.

Amerikanac je kod 1:0 napravio mini-break nakon Čilićeve neprisiljene pogreške forehandom, no to je poništio backhand pogreškom kod 3:1 pa se na prvu promjenu strana otišlo s 3:3.

Čilić je prvi došao do meč lopte, ali nije uspio iskoristiti drugi servis Nakashime kod 6:5 te je lopticu poslao u mrežu. Amerikanac je potom došao do 7:6, a Čilić servis-winnerom spašava njegovu meč loptu.

To je pokrenulo niz od tri uzastopna Čilićeva poena za konačnih 9:7 i veliku pobjedu hrvatskog tenisača kojeg u trećem kolu čeka Alexander Zverev, treći tenisač svijeta.

Čilić je meč završio s 18 as servisa, 40 winnera i 33 neprisiljene pogreške, dok je Nakashima ubacio 12 aseva. Amerikanac je imao 16 winnera manje od Hrvata te samo pet neprisiljenih manje.