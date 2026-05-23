VIDEO / Fenomenalna Marčinko osvojila prvu WTA titulu i došla nadomak TOP 50

U subotu popodne je na WTA 250 turniru u Rabatu Zagrepčanka Petra Marčinko igrala u svom prvom WTA finalu. Njena protivnica bila je Ukrajinka Anhelina Kalinina koja je Hrvatici predala pri zaostatku od 6:2, 3:0.

Odlično je 20-godišnja Zagrepčanka otvorila meč u vrućem Maroku. Povela je s 3:0, a zatim je ubrzo povela i s 5:1. Nije uspjela Marčinko zaključiti set na svom servisu, ali je kod 5:2 napravila break te je sa 6:2 došla nadomak prve WTA titule u karijeri.

U drugom setu ponovno je krenula dobro te je pobjegla na 3:0, a tada joj je Kalinina predala i Zagrepčanka je osvojila svoju prvu WTA titulu u karijeri. Ovo je ujedno i prvi naslov za neku hrvatsku tenisačicu još od 2023. godine i naslova Donne Vekić u Monterreyu.

Ovom titulom Marčinko je preuzela mjesto najbolje hrvatske tenisačice od Antonije Ružić. Zagrepčanka će s ovih 250 bodova koje je osvojila u Rabatu skočiti na 51. mjesto WTA ljestvice što joj je ujedno i ranking karijere.

