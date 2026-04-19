VIDEO / Domaći dečko nakon nevjerojatne drame u Munchenu osvojio svoj prvi ATP turnir

U finalu parova na ATP 500 turniru u Munchenu sudjelovali su parovi Jakob Schnaitter i Mark Wallner te Theo Arribage / Albano Olivetti. Domaća publika znala je za koga navijati jer je Wallner baš rođen u Munchenu dok je i njegov partner također Nijemac.

Njih dvojica morala su na putu do finala proći i kvalifikacije da bi nakon toga u turniru do finala izgubili tek jedan set i to u četvrtfinalu protiv Petra Nouze i Barta Stevensa.

U finalu su pak poveli s 1-0 u setovima da bi u drugom propustili mini break prednosti i tie-breaku nakon čega se otišlo u set odluke. Tamo su nadoknadili zaostatak od 5:2, spasili meč-loptu kod 10:9 i na kraju s 12:10 upisali pobjedu u finalu.

Ovo je njemačkom paru bilo treće finale, ali i prvi ATP naslov. Već neko vrijeme zajedno igraju na Challenger razini s povremenim nastupima na ATP razini gdje su finala izborili u Almatiju i Bukureštu 2025. godine.

