VIDEO / Đoković za SK: Nema tu kontrole, odavno je ona izgubljena

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Novak Đoković otkrio je razmišljanja nakon 66. plasmana u četvrtfinale Grand Slama.

Kolegu sa srpskog Sport Kluba, Ivana Govedaricu zanimalo je kako se Đoković uspijeva nositi s “emotivnim rolerkosterom“ koji je prisutan na svakom njegovom meču.

“Nema tu kontrole, odavno je ona izgubljena“, odgovara srpski tenisač uz smijeh.

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“To je sad u nekim trenucima preživljavanje, suočavanje sa samim sobom, pa onda sa svim vanjskim čimbenicima i, naravno, protivnikom. Ima tu dosta toga, ali to je sastavni dio onoga što radim kao pojedinačni sportaš.

Kada ti je loš dan, kada ti ne ide dobro i ne osjećaš se dobro, nema nikoga da te zamijeni. Moraš pronaći način, to je ono što sam učinio danas i to je ono što nosim sa sobom iz ovog dana kao pozitivnu stvar.“

Uvijek ista priča o brojkama i rekordima. Je li to namjerno, kako bi uvijek imao neki zadatak pred sobom, ili između redaka pokušavaju protumačiti koliko će još igrati?

“Ja sam ljubitelj povijesti srpskog sporta. Kada sam ušao u tridesete godine i kada sam imao sjajne sezone u kojima sam osvajao po dva ili tri Grand Slama i tako se približavao Nadalu i Federeru, osjetio sam da mogu napraviti nešto povijesno, ne za sebe, nego i za sport.

Posljednjih pet-šest godina to je konstantno na pladnju, ta spoznaja da mogu postići još više brojki i povijesti. Veliki je kompliment kada ljudi govore da sam ispisao novu povijest i oborio rekorde, ali s druge strane, malo me i zamara.

Ne razmišljam o tome. Sada se priča o novom rekordu, najviše pobjeda na Wimbledonu. Nisam znao ništa o tome do prošlog meča kad su mi rekli. Sada to pokušavaju forsirati, ali ne zanima me. Imam neke druge prioritete i nešto na što usmjeravam pažnju“, jasan je Đoković.

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