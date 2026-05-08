VIDEO / Đoković poludio prije Prižmićevog servisa za meč i derao se na talijanskom jeziku

Novak Đoković je u na ATP Masters 1000 turniru odigrao svoj prvi meč nakon poraza od Jacka Drapera u Indian Wellsu. Njegov protivnik u prvom kolu bio je talentirani Hrvat Dino Prižmić koji ga je neočekivano porazio s 2-1 u setovima. Srpski tenisač bio je nervozan kroz cijeli meč, a sve je kulminiralo prije Prižmićevog servisa za meč. Tada se Đoković zaderao prema svojem timu, ali na talijanskom jeziku. Glasno je rekao "acqua" što u prijevodu znači voda, a za nekoliko sekundi želja mu se uslišala jer mu je sakupljač loptica donio njegovu bocu s vodom.

