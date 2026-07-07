VIDEO / Đoković poludio na sutkinju: ‘Toliko ste ponosni na svoja pravila, a ne držite ih se’

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Novak Đoković i Felix Auger-Aliassime vode veliku bitku na centralnom terenu Wimbledona u četvrtfinalu. Igra se trenutačno peti set gdje još nijedan tenisač nije u prednosti, a mi se vraćamo na kraj drugog seta kada Đoković nije bio sretan s odlukom sudaca u All England Clubu. Nakon što je Auger-Aliassime osvojio set za 1-1 na teren je došla nadglednica koja je Srbina obavijestila kako će se krov zatvoriti.

Potom se Đoković uputio u razgovor u kojem je objasnio svoje nezadovoljstvo.

„Onaj dan niste htjeli zatvoriti krov prije 20:30. A sada ga želite zatvoriti. Zar ne želite čekati do 20:30? Sada je tek 19:40. Možemo odigrati još cijeli set na otvorenom. Ovo je turnir koji se igra na otvorenom.“

Nadglednica je potom rekla nešto nerazumljivo o Janniku Sinneru, na što je Đoković i odgovorio.

„Za Jannika me nije briga, ne zanima me što se događa u njegovim mečevima. Govorim o našem meču. Sjećate se prvog kola? Tada niste zatvorili krov do otprilike 20:20. A sada ga želite zatvoriti već u 19:40. Gdje je tu dosljednost? Toliko ste ponosni na svoja pravila, a sami ih se uopće ne pridržavate. Nemate pojma koje je zapravo pravilo.“

Zanimljivo je i da se Auger-Aliassime nije protivio tome da krov ostane otvoren, no uvjeti su ipak iz otvorenih prešli u dvoranske.