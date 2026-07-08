VIDEO / Đoković neobičnim plesom proslavio pobjedu i izazvao ovacije publike

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Novak Đoković izborio je polufinale Wimbledona nakon petosatnog maratona na Centralnom terenu protiv Felixa Auger-Aliassimea. Srpski tenisač slavio je s 3-2 u setovima u epskom četvrtfinalnom dvoboju koji je zatvorio program u utorak. Odmah po završetku dramatičnog susreta, Đoković je proslavio prolazak neobičnim plesom koji je izazvao oduševljenje na tribinama i donio mu glasne ovacije londonske publike, još jednom potvrdivši status nenadmašivog zabavljača.

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