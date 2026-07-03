VIDEO / Đoković na Wimbledonu zaplesao s kćeri Tarom

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Novak Đoković uspješno se plasirao u osminu finala Wimbledona nakon pobjede nad Arthurom Rinderknechom (7:5, 6:4, 1:6, 7:6).

Osim dramatičnog meča, veliku pažnju privukla je njegova proslava na terenu, a srpski je tenisač nakon susreta otkrio kako je njegova kći Tara zapravo bila tajni mozak iza te koreografije.

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“Kao prvo, olakšanje je što je meč gotov i što sam pobijedio. Zatim sam, naravno, uspostavio kontakt očima sa svojom obitelji, posebno s djecom, koja su i danas bila vrlo glasna. Mogao sam čuti njihove glasove, doista daju sve od sebe kako bi podržali tatu”, izjavio je Đoković.

Potom je novinarima detaljnije pojasnio kako je došlo do neobičnih plesnih koraka na terenu.

“Sinoć sam razgovarao s kćeri. Pokazala mi je nekoliko plesova ovih tinejdžerskih pop skupina i slično, pa smo pokušali raditi na koreografiji. Mislim, jedva čekam doći kući i pitati je kako sam to izveo. Sudeći po njezinom izrazu lica, i nije bilo baš super sjajno”, dodao je kroz smijeh.

Za Đokovića su ovi trenuci na zalasku karijere od neprocjenjive važnosti te ističe koliko mu znači prisutnost obitelji na najvećoj teniskoj pozornici.

“Ovo je moj način interakcije s djecom nakon meča, kako bih ih na neki način usrećio. Nastojim ove trenutke ne uzimati zdravo za gotovo jer su vrlo rijetki i posebni. Istinski sam blagoslovljen što moja djeca već dugi niz godina mogu gledati kako nastupam na centralnom terenu Wimbledona. Svjesni su svega što se događa, prate me i to je blagoslov za mene.”

Tijekom meča navijače je zabrinulo Đokovićevo stanje u trećem setu, kada je masirao i udarao šakom vlastitu nogu, no sedmerostruki prvak Wimbledona smirio je strasti i ponudio objašnjenje za svoje fizičko stanje uoči ulaska u drugi tjedan turnira.

“Nije ništa strašno. Samo sam, pretpostavljam, pokušavao probuditi svoje mišiće. Ponekad se iz nekog razloga jednostavno ‘ugase’. Pokušavao sam podići svoj duh i energiju. Ponekad je to ovo, ponekad nešto drugo u smislu onoga što radim kako bih se pokrenuo i napunio energijom. Ali da, da budem iskren, ništa strašno. Tijelo se trenutačno osjeća sasvim u redu.”