VIDEO / Đoković je u Srbiji od boga tenisa stigao do ‘propalog tenisača’! Novinar SK: Sramota i bruka

Ne tako davno bio je nacionalna ikona i najbolji ambasador Srbije, a danas je državni neprijatelj koji navodno zagovara rušenje zemlje. Tako mediji bliski vlasti sada vide Novaka Đokovića. Neki o njegovim uspjesima izvještavaju sramežljivo, drugi ga potpuno ignoriraju, a treći ga vrijeđaju.

“To je moj tip”, rekao je za Novaka Đokovića legendarni košarkaš Kobe Bryant.

Cristiano Ronaldo, nogometna legenda, divio se fizičkoj i mentalnoj snazi Novaka, tvrdeći da je jedan od najboljih u povijesti tenisa.

“Njega nitko ne može pobijediti, on je jednostavno previše dobar”, citat je još jedne američke sportske legende – Toma Bradyja.

Tu je i šahovska legenda Magnus Carlsen koji kaže: “Novak je najbolji svih vremena.” A zatim i Dragan J. Vučićević, legenda ni u čemu, koji je prije nekoliko dana srpskog tenisača nazvao “propalim“. Propao je, navodno, Novak jer je na Instagramu pružio podršku Dijani Hrki, objavivši sliku s natpisom: “Bol majke ne smije biti predmet ruganja. Nema opravdanja, nema drugog kuta.”

“Oni imaju neku kampanju po društvenim mrežama, svi ti takozvani elita, od onog propalog tenisera Đokovića pa nadalje”, rekao je glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

“Supermen, vanzemaljac, terminator? Ne, to je Novak Đoković” – pisao je Informer još prošle godine, a glavni urednik tog lista kitio ga je epitetima poput “srpski lav”, “nezaustavljiv ratnik”, “bog tenisa”, “briljantni vizionar”.

No, ni takav vizionar nije mogao predvidjeti da će ga Dragan J. Vučićević uskoro nazvati propalim tenisačem, navodi N1.

“Daj Bože da svi propadnemo kao Nole. Čovjek koji je ove godine osvojio dva trofeja, s 38 godina, dakle pred kraj četvrtog desetljeća, osvojio je svoju 100. i 101. titulu – i to dovoljno govori. A svaka reakcija na to… gdje bi nam bio kraj kad bismo svi propali kao Nole”, smatra sportski novinar Nove.rs Nebojša Todorović.

Ministar informiranja Boris Bratina rekao je: “Pokušajte vi udarati 8 do 10 sati lopticu o zid pa onda budite pametni.”

Za novinara Sport Kluba Vojina Veličkovića, takva je izjava ministra sramotna.

“Sramota je reći tako nešto o nekome tko je najbolji sportaš svih vremena u Srbiji i jednoj od najpopularnijih osoba u zemlji. To je sramota i bruka za onoga tko tako nešto može reći.”

A ministar informiranja samo je posljednji u nizu predstavnika vlasti kojima je Novak Đoković postao trn u oku.

“Ne mogu se pretvarati da se ništa ne događa. Iako sam u Australiji, naravno da me pogađaju stvari poput situacije koja se dogodila prije nekoliko dana sa Sonjom – a to, nažalost, nije jedini slučaj nasilja nad studentima i mladima. To je veliki poraz za nas kao društvo. Moja podrška uvijek ide studentima, mladima i onima kojima pripada budućnost naše zemlje”, rekao je Novak u siječnju, kada su na ulicama bili pretučeni studenti.

I to nije bila ni prva ni posljednja njegova podrška studentima – ponekad konkretna i otvorena, ponekad suptilnija.

“Sve se promijenilo otkad je Novak dao podršku studentima. Sve se u tom trenutku promijenilo – i odnos prema njemu i odnos tabloida prema njemu. Možemo slušati što govore političari, ali ključno je da su tabloidi, kao poslušnici vlasti, napali Đokovića – i tu je veza jasna, nema nikakve dileme”, ističe Veličković.

Dileme nema još otkad je predsjednik Aleksandar Vučić, dan nakon mitinga SNS-a ‘Ne damo Srbiju’, čitao pisma podrške građana – pa iz pisma jednog osmogodišnjeg dječaka izostavio Novaka Đokovića.

“Mnogo volim Srbiju. Treniramo košarku, gledam Euroligu i volim Nikolu Jokića. Živjela Srbija! Nacrtao sam i zastavu Srbije”, čitao je Vučić.

A nekoć se u čast Novaka jela i torta u obliku zastave, dok je prije samo tri godine u zgradi Predsjedništva srpski tenisač bio dočekan gotovo kao božanstvo.

“Novače, nikada nisam vidio ovoliko novinara u Beogradu, ni ovoliko ljudi u zgradi Predsjedništva – svi su došli jer samo žele vidjeti Novaka”, govorio je Vučić.

“Za Đokovića, naravno, navijam svim srcem, nikada riječ protiv njega neću reći. Može on govoriti protiv mene što hoće i podržavati moje političke protivnike – ja s tim nemam problem”, izjavio je predsjednik u srpnju ove godine.

A sada pehar koji je osvojio gledamo samo na društvenim mrežama. Gledamo Đokovića u Ateni, a taj se turnir mogao igrati u Beogradu. Netko ovdje ne igra fer.

“Oni da znaju igrati fer, oni bi igrali fer. Ovo sve jednostavno nije fer prema Novaku – ali on im, na svom terenu, tamo gdje je najbolji, pokazuje kako se odgovara na takve stvari”, zaključuje Todorović.

