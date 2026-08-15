VIDEO / Đoković izgubio u drugom kolu Cincinnatija, mučio se sa zdravljem

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Novak Đoković rano je završio svoj put na ATP Masters 1000 turniru u Cincinnatiju. Iako je osvojio prvi set protiv Thiaga Agustina Tirantea, na kraju je izgubio s 2-1 u setovima.

Đoković je lakoćom osvojio prvi set sa 6:2. Međutim, u drugom setu pojavili su se problemi za Đokovića. Počeo se mučiti s vrućinom pa su mu kod 2:1 mjerili tlak na medicinskom timeoutu, kod 2:2 je govorio svom timu da mu otkazuju noge, a nakon jednog izgubljenog poena klečao je na travnjaku. Kod 3:3 je i izgubio servis te je Tirante stigao na korak od osvajanja seta i odlaska u dionicu odluke.

Ubrzo je zaključio set sa 6:4, a onda je u trećem setu Argentinac do ključnog breaka stigao kod 4:4. Nakon toga nije pokazao nervozu, nego je bez izgubljenog poena upisao najveću pobjedu svoje karijere.

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