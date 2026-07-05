VIDEO / Đoković glasno opsovao i zaradio opomenu na Wimbledonu

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Novak Đoković je u nedjelju popodne izborio svoje mjesto u četvrtfinalu Wimbledona. U teškom meču slavio je protiv Romana Safiullina s 3-1 u setovima (7:6, 6:3, 3:6, 6:3). Ruski kvalifikant imao je prilika napakostiti Srbinu, no najbolji tenisač svih vremena sve probleme je prebrodio i upisao se u povijest Wimbledona. Došao je do svoje 106. pobjede u All England Clubu te je postao tenisač s najviše pobjeda u povijesti Wimbledona. No, nije sve bilo glatko u tom susretu jer je u trećem setu izgubio sa 6:3, a posebno nervozan bio je nakon gubitka gema za 2:0. Tada je Đoković glasno opsovao što je glavni sudac čuo te mu je izrekao i opomenu zbog vulgarnosti. Odmah zatim Đoković je još jednom opsovao, ali za to nije dobio opomenu.

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