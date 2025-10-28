VIDEO / Deja vu: Brazilska zvijezda slavila u reprizi bazelskog četvrtfinala

Podijeli :

U prvom kolu ATP Masters 1000 turnira u Parizu sreli su se Joao Fonseca i Denis Shapovalov. Njih dvojica sreli su se prošlog tjedna u četvrtfinala ATP 500 turnira u Baselu, a tada je slavio Fonseca predajom Kanađanina u trećem setu. I sada je Brazilac slavio s 2-1 u setovima, ali ovaj put je meč odigran do kraja.

Prvi set pripao je Shapovalovu koji je iskoristio posrtaj mladog Brazilca kod vodstva 6:5. No, odmah nakon što je napravio break kojim je osvojio set je pao u svojoj igri.

VIDEO / Kontroverzni Kanađanin ničim izazvan predao Fonseci i lansirao ga u polufinale Basela SKener: Uspon Fonsece mogao bi u potpunosti promijeniti tenis

Fonseca je na otvaranju drugog seta došao do breaka, a onda se uspio odvojiti i na 5:2. Prvi servis za set nije realizirao, ali zato drugi jest te je sa 6:4 odveo meč u set odluke. Tada je osjetio probleme zbog kojih je u petom gemu trećeg seta zatražio i medicinski timeout.

Nije ga to previše omelo jer je na otvaranju trećeg seta napravio break. Nakon toga je izvukao težak gem, a kasnije je medicinske probleme imao i Shapovalov. Fonseca je to iskoristio te je na kraju s 5:7, 6:4, 6:3 upisao prvu brazilsku pobjedu na pariškom Mastersu nakon 10 godina.

2015. godine je Thomaz Bellucci uspio upisati pobjedu, a do danas više nijedan Brazilac nije igrao u glavnom francuskom gradu. Fonseca će u drugom kolu igrati protiv Karena Khachanova, nekadašnjeg pobjednika Pariza.

