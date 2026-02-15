VIDEO / De Minaur pobijedio Auger-Aliassimea i postao tek drugi Australac s naslovom u Rotterdamu

Podijeli :

U finalu jakog ATP 500 turnira u nizozemskom Rotterdamu susreli su se Alex de Minaur i Felix Auger-Aliassime. Iako je po kladionicama osjetni favorit bio Kanađanin, do pobjede od 2-0 u setovima je došao de Minaur.

Od početka meča je Alex de Minaur više prijetio na returnu, a to mu se isplatilo u šestom gemu seta kada je Felixu Auger-Aliassimeu napravio break. Nakon toga je bez problema čuvao svoj servis te je sa 6:3 došao do vodstva od 1-0 u setovima.

U drugom setu je Australac do breaka došao kod rezultata 2:2, a nakon toga je ponovio sve iz prvog seta te je lakoćom došao do uvjerljive pobjede od 6:3, 6:2.

Ovo je de Minauru prva titula u Rotterdamu u kojem je već igrao dva finala. 2024. je izgubio od Jannika Sinnera, a 2025. od Carlosa Alcaraza. Sada je napokon dobio protivnika po mjeri te je postao tek drugi Australac, prvi nakon Lleytona Hewitta 2004., koji je osvojio turnir u Rotterdamu.

