VIDEO / De Minaur je vodio s 5:4 u prvom setu, a onda je Sinner upalio raketni pogon i izborio finale u Torinu

U prvom polufinalnom meču na ATP Tour Finalsu u Torinu pobjedu je upisao Jannik Sinner. Njegov protivnik bio je Alex de Minaur koji je u posljednjih 12 mečeva protiv Talijana svaki put s terene odlazio pognute glave. Tako je bilo i u subotu jer je Sinner slavio sa 7:5, 6:2.

De Minaur se dobro držao u prvom setu te je poveo i s 5:4. No, od tog trenutka je Sinner zaigrao bolje. Osvojio je prvo tri gema u nizu za 7:5, a onda je i u drugom setu poveo s 4:0. Smanjio je Australac potom na 4:1, ali Talijan je svejedno slavio sa 7:5, 6:2.

Sinner će u finalu čekati pobjednika meča između Carlosa Alcaraza i Felixa Auger-Aliassimea. Podsjećamo, Talijan je lani osvojio ovaj turnir nakon pobjede nad Taylorom Fritzom u finalu.

