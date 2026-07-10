VIDEO / Čudesni Sinner razoružao Đokovića: Napravio break sa stilom pa poveo 2:0 u setovima

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Prvi tenisač svijeta Jannik Sinner stigao je na korak od novog finala Wimbledona. U polufinalnom meču protiv Novaka Đokovića, Talijan igra fenomenalan tenis, dok najveći igrač u povijesti djeluje nemoćno, unatoč solidnoj igri. Nakon 6:4 u prvom setu, Sinner je u sedmom gemu drugog seta uspio slomiti Đokovićev servis. Učinio je to sa stilom, dropshot udarcem na break lopti, a nedugo nakon je poveo s 2:0 u setovima.

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