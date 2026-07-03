VIDEO / Čudesni Rus rasplakao se na Wimbledonu: ‘Nisam znao hoću li se ikad vratiti’

Ondje će igrati protiv pobjednika dvoboja Novaka Đokovića i Arthura Rinderknecha.

Njegov uspjeh još je impresivniji kada se zna da je do glavnog turnira stigao kroz tri kvalifikacijska kola. U glavnom ždrijebu potom je nakon dva maratonska meča u pet setova izbacio Andreja Rubljova i Botica van de Zandschulpa, prije nego što je nadigrao i Fonsecu.

Nakon pobjede uslijedile su emotivne scene. Tijekom razgovora na terenu Safiullin nije uspio zadržati suze kada ga je novinarka upitala o ozljedama koje su ga mučile prošle sezone. Zaplakali su i njegova supruga te trener, a ruski tenisač priznao je da prije samo šest mjeseci nije bio siguran hoće li se uopće vratiti profesionalnom tenisu.